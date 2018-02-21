T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Minarelerden müzik yayını tepki çekti

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden müzik yayını yapıldı

21 Şubat 2018 13:04

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden müzik yayını yapıldı. Farklı camilerden, farklı günlerde yapılan yayınları kaydedenler, imamları suçlarken, müftülük yetkilileri ise merkezi sistemin frekansına girildiğini söyledi. Minarelerden müzik yayını ilk olarak geçen hafta Türkmen Camii\'nden yapıldı. Ezan sonrası minareden Aşık Fakir\'in yazdığı, ilk kez İbrahim Tatlıses\'in seslendirdiği \'Tabip sen elleme benim yaramı\' türküsünü duyanlar, kulaklarına inanamadı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra bu kez de Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki Belediye Camii\'nin minaresinden, radyodan çalındığı anlaşılan parçalar yankılandı. Sosyal medya paylaşımlarında, camilerin imamları hedef alındı. Kimi, \"Hoca kendini fazla kaptırdı, ezandan sonra minareden türkü çalıyor\" derken, kimi ise \"Hoca radyo frekansını ayarlamaya çalışıyor\" diye yorum yaptı. MÜFTÜLÜK KONUYU ARAŞTIRIYOR Konunun sürekli gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan İlçe Müftülüğü yetkilisi, \"Minarelerimizden bu yayınları imamlarımızın yapması mümkün değil. Camilerimizde ezan merkezi sistem ile okunuyor. Muhtemelen telsiz frekanslarına giriliyor. Art niyetli bir girişim. Konuyu araştırıyoruz. Sistemi kuran firma ile irtibata geçtik\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHAAYDIN KuşadasıFarklıMinarelerdenTürkmen CamiiEzanAşık FakirTatlısesCumhuriyet Mahallesi Belediye CamiiSosyalKimiMÜFTÜLÜK KONUYU ARAŞTIRIYOR KonununMüftülüğüCamilerimizde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24