(Görüntülü Haber)Milli futbolculardan gol sonrası asker selamı

Mithat ABAKAN / MANAVGAT,(Antalya) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşılaşan U17 Kız Milli Takımı futbolcuları, attıkları golden sonra asker selamıyla tribünleri selamladı. Mart ayında yapılacak 2017/18 UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıklarını Manavgat\'ta sürdüren U17 Kız Milli Takımı, Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşılaştı. Türkiye sahaya; Senem Pınar, Ferda İpek, Aze Sude, Havane, Dilan Yeşim, Büşra, Rabia Nur, Elif, Ece, Melike, Shrin Susanne; Kuzey İrlanda ise Clifford, Cameron, Finnegan, Canavan, Monteith, Beattie, Mcevoy, Andrews, Howe, Peachey ve Craig on biriyle maça başladı. Karşılaşmada atak futbol sergileyen Türkiye 26\'ncı dakikada Ece\'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından futbolcular asker selamıyla tribünleri selamladı. İlk yarısını 1-0 üstün bitiren Türkiye, 58\'inci dakikada Melike ve 59\'uncu dakikada Ece\'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Karşılaşmanın başlaması - Ece\'nin golü ve futbolcuların asker selamı - İlk devrenin sona ermesi - Melike ve Ece\'nin golleri - Karşılaşmanın bitişi (FOTOĞRAFLI) DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Manavgat - Mithat ABAKAN