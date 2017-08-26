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(Görüntülü Haber)Mesut Mertcan, son yolculuğuna uğurlandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - TRT'de, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisini okumasıyla tanınan ve son günlerini geçirdiği Adana Huzurevi'nde dün yaşamını yitiren ünlü spiker 71 yaşındaki Mesut Mertcan için Çukurova

26 Ağustos 2017 15:37

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - TRT\'de, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisini okumasıyla tanınan ve son günlerini geçirdiği Adana Huzurevi\'nde dün yaşamını yitiren ünlü spiker 71 yaşındaki Mesut Mertcan için Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) önünde tören düzenlendi. Uğurlama törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Adnan Poyraz, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Mertcan\'ın ailesi, Adana Huzurevi\'ndeki arkadaşları ve gazeteciler katıldı. Burada konuşan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, meslek büyüğünü kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi. Esendemir, \"Mesut Mertcan, Adana ve basın camiası için önemli bir isimdi. Son dönemde kaldığı huzurevinde belirli zamanlarda ziyaret ettik. Adana\'dan vazgeçemediğini söylüyordu\" dedi. Mesut Mertcan\'ın oğlu Taygun Mertcan ise, \"Babam benim için bir arkadaş gibiydi. Her şeyimi kaybettim\" diye konuştu. Mertcan\'ın cenazesi daha sonra Akkapı Mezarlığı\'na götürülerek toprağa verildi.

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