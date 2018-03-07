(Görüntülü Haber)Mantar üretim tesisi kurup mahallesindeki kadınlara iş kapısı oldu

Yaprak KOÇER/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'da yaşayan Emine Tuğ (33), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'ndan aldığı 30 bin TL\'lik hibeyle 1,5 yıl önce kültür mantarı üretimi için tesis kurdu. Üretimi ilerletip, müşteri taleplerini karşılayamayınca banka kredisiyle 6 ay önce tesisin kapasitesini 2 katına çıkaran Tuğ, hasat döneminde mahallesindeki kadınları istihdam etmeye başladı. Çarşamba ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Emine Tuğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın \'Genç Çiftçi\' projesi kapsamında, hazırladığı çalışmayla 30 bin TL\'lik hibe kazandı. Tuğ, 1,5 sene önce, hibe desteğiyle yıllık 20 ton üretim kapasiteli, 112 metrekarelik kapalı alana sahip kültür mantarı üretim tesisi kurdu. Tuğ, mantar hasat dönemlerinde, mahallesinde yaşayan kadınları istihdam etti. Samsun ve çevre illere mantar satışı yapan Tuğ, gelen talebi karşılayamayınca 6 ay önce bankadan aldığı kredi ile tesisin kapasitesini 2 katına çıkardı. \'KADINLARA İŞ HAYATINDA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM\' Kadın girişimci olarak iş hayatında yer aldığını belirten Emine Tuğ, \"Daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nda çalışıyordum; ancak eşimin iş değişikliği nedeniyle il dışına gitmemiz gerekince, istifa etmek zorunda kaldım. Sonrasında özel sektörde çalıştım. Ardından tekrar Samsun\'a geldiğimizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın hibe destek programını duydum ve başvurup, şansımı denemek istedim. Kabul edilip, hibe aldıktan sonra tesisi kurduk. Şu an işlerimiz çok iyi durumda. Ürettiğimiz ürüne talep de var. Pazar sıkıntımız yok. Bunu başardığım için çok mutluyum. İşimi seviyorum. Ben kendim gibi kadınlara destek olmak için mantar toplama işi içinde kadınların çalışmasını sağlıyorum. Kadınlara iş hayatında destek olmaya çalışıyorum\" diye konuştu. \'KADINLARIN İSTEDİKTEN SONRA BAŞARAMAYACAKLARI ŞEY YOK\' Kadınların çalışma hayatındaki önemine de değinen Emine Tuğ, \"Bu işe ilk başladığımda bir üretim tesisinin yeterli geleceğini düşünüyorduk; ancak sonrasında müşterilerimizin talebini karşılamayınca tesisi büyütmeye karar verdim. Banka kredisi alıp, üretim kapasitesini 2 katına çıkardık. Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için bunu yaptık. Benim de bu işe başlarken tereddütlerim vardı. İşin içine girmeden tam bilemiyorsunuz; ama sonrasında işi öğrendim, tecrübe edindim. Kadınların istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şey yok\" dedi.