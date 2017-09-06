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(Görüntülü Haber) Manş Denizi'ni yüzenlere havalimanında mehterli karşılama

    BURSA, (DHA) - MUDANYA Belediyesi’nin sponsorluğunda rekor bir sürede Manş Denizi’ni duble olarak yüzen ilk Türk takımı olma başarısını gösteren milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı, Oğuz Çam ile antrenör Dursun S

06 Eylül 2017 22:07

 

 

BURSA, (DHA) - MUDANYA Belediyesi’nin sponsorluğunda rekor bir sürede Manş Denizi’ni duble olarak yüzen ilk Türk takımı olma başarısını gösteren milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı, Oğuz Çam ile antrenör Dursun Saru, Mudanya\'ya döndü. Başarılı yüzücüleri Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Mudanya Belediye Başkanı CHP\'li Hayri Türkyılmaz ve arkadaşları karşıladı.

Bursa\'daki Mudanya Belediyesi, barış ve kardeşlik adına dünya çapında yeni bir etkinliğe daha imza attı. Milli ve master yüzücüler Ayşin Oya Bekbay, Faruk İlgüy, Erman Ağırbaşlı ile Oğuz Çam, Dursun Saru’nun eğitmenliğinde, İngiltere’nin Dover kentinden 31 Ağustos tarihinde başlayarak Fransa kıyılarına varıp, 1 Eylül günü tekrar İngiltere’ye dönüş yaptı. Yüzme etkinliğini 20 saat 55 dakika gibi bir sürede tamamlayan yüzücüler, İngiltere’den Fransa’ya yüzüp geri dönen ilk Türk takımı olmayı başardı.

HAVALİMANI’NDA KARŞILADILAR

Yüzücüler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün akşam Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz\'ın da aralarında bulunduğu kalabalık tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Yaşanan bu coşkuya Tarihi Mudanya Bandosu da çaldığı marşlar ile eşlik etti. Yüzücüleri kutlayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Ne mutlu ki bize, atamızın \'Yurtta Barış Dünyada Barış\' diyerek bizlere bıraktığı mirası Mudanyalı\'lar olarak en güzel şekilde sahipleniyoruz. Zorlu bir çalışmayla Manş Denizi’ni geçen yüzücülerimizi yürekten kutluyorum. Mudanya tarihe imzasını barışla atmaya devam edecek” dedi.


 

 

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