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(Görüntülü Haber)Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Murat K

09 Mart 2018 11:01

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Murat K.\'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada sokakta bulunan Zerrin K. ile Abdulkadir E. isimli çocuğa isabet etti. Maganda ateşi ile yaralanan kadın ve çocuk, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57142 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, silahlarla ateş açıldı. Murat K.\'nın ateşlediği av tüfeğinden çıkan saçmalar, markete gitmek için evden çıkan Zerrin K.\'ya ve sokakta bulunan Abdulkadir E.\'ye isabet etti. İki kişinin yaralanmasının ardından kavgaya karışanlar ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Başından yaralanan Zerrin K. ile sırtından yaralanan Abdulkadir E. ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerin devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. 150 METRE UZAKTA BULUNDU Olayın ardından şüphelileri yakalamak için bölgeyi ablukaya alan polis, Murat K.\'nın olayda kullandığı av tüfeğini olay yerinin yaklaşık 150 metre uzağındaki metruk bir binada buldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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