(Görüntülü Haber)Lucescu: Türk futboluna yeni bir nesil yaratmak üzereyiz

Lucescu: Türk futboluna yeni bir nesil yaratmak üzereyiz (Geniş Haber) A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, \"Türk futboluna yeni bir nesil yaratmak üzereyiz. Yeni bir neslin başlangıcı da diyebiliriz. Bu neslin bir yere gelebilmesi için zamana ve sabra ihtiyaç var. Mucize yoktur\" dedi. A Milli Futbol Takımı\'nın yarın Antalya\'da Arnavutluk ile yapacağı özel maç öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile aday kadroda yer alan Okay Yokuşlu basın toplantısı düzenledi. Lucescu, göreve geldikten 3 gün gibi kısa süre sonra Ukrayna ile karşılaştıklarını ve bu maçta daha tecrübeli futbolcuları çağırdığını anlattı. Bu süreçte gençleri 15-20 dakika oynatıp, entegrasyonu çabuk atlatmanın kolay olmadığını söyleyen Lucescu, \"Milli Takımda oynayan kendi kulübünde oynamayan futbolcuyu bir yere çekip aynı seviyeye getirmek kolay değil. Bu ayları geçtik, önümüzde iki maç var. Yok etmek çok basit ama inşa edip kurmak güzel bir şey. Bu iki maçın da bende bir katkısı olacak. Büyük kulüplerden oyuncular değil kendi kulüplerinde oynayan futbolcular aldım. Bunlarla da çok zamanım olmadı ama bu oyuncuları da ne yapmak istediğimi felsefemi onlara aktarıyorum. Sonuç önemli ama öncelik değil\" diye konuştu. \"TECRÜBELİ FUTBOLCULARIN HİÇBİRİNİ BIRAKMIŞ DEĞİLİM\" Deneyimli futbolcuların sakatlığından yakınan Lucescu, şunları söyledi: \"Yine tekrar ediyorum. Daha önce takımda olan tecrübeli futbolcuların hiçbirini bırakmış değilim. Tekrar ihtiyaç olduğunda resmi maçlarda onlardan faydalanacağım. Onlarla ilişiğimi kesmem söz konusu değil. Tolgay ve Gökhan\'ı görmek istiyorum ama onlar da sakat, hazır değil. Romanya maçında 3 oyuncum milli takımda ilk defa oynadı. Atila Turan aynı pozisyonda olan başka oyuncularla rekabete girdi bu da güzel bir şey. Gelecekte onun da bu takımda oynama şansını kazandığını gösterdi ve elemelerde bunun gelişimini takip edeceğiz. Kenan bende iyi bir intiba uyandırdı. Barış maalesef yanımıza hemen gelmedi. 1 gün sonra bize katıldı. Sadece 1 günümüz oldu. Tabii hocası Paul Le Guen ile görüştüm. Milli takıma entegrasyonu için zamana gerek olduğuna inandığını söyledi. Ama Le Guen iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.\" \"EMRE MOR İÇİN ÇOK YAZIK\" Emre Mor\'un sakatlığından bahseden Lucescu, genç futbolcu hakkında, \"Emre Mor için çok yazık. Milli takımda oynadığı için yazık. Çünkü ayak bileğindeki sakatlıktan iyileşip 11\'de oynaması için çok çalışması gerektiğini görüştüm\" dedi. Çok iyi genç ekip oluşturduklarını vurgulayan Lucescu, 20 yaş ve 22, 23, 25 yaş oyuncuları bulunduğuna değindi. Genç oyuncularla çalışarak kendi inançlarını ortaya koyup sonuç alabilecek grup yarattıklarına dikkati çeken Lucescu, \"Milli takım formasını, bu renkleri taşıma imkanı verdik. Artık bundan sonrası onlara bağlı. Onların çalışmalarına bağlı\" dedi. \"KOŞULARIN DAHA ETKİLİ OLABİLMESİNİ ÖĞRETECEĞİZ\" Oyunu kontrol etmeyi bilen bir ekip yarattıklarını ve bunun çok önemli olduğunu dile getiren Lucescu, şöyle konuştu: \"Son iki maçta Romanya ve Finlandiya maçında fizik olarak onlardan eksik olmadık. Gençler daha çok koşabilir imkanı var. Şimdi onlar kadar koşuyoruz ama bu saatten sonra koşuların daha etkili olabilmesini öğreteceğiz. Tecrübemizin bu konuda az olduğunu görüyoruz. Bütün maçlara bakıldığında yediğimiz goller ayağımızdan çıkıyor, kontra ataktan yiyoruz. Rakip kuvvetli olduğundan, bizim sahamıza kapatmasından ya da hazırlanmış bir hücumdan yediğimiz gol yok. Biz hücum yaparken kaybettiğimiz toplarda kontra ataktan gol yiyoruz. Bu orta sahadaki oyun felsefemizi kuramamamızdan kaynaklanıyor. Bunu da yavaş yavaş düzelteceğiz. Bu konudan dolayı onlara güvendiğimi söylüyorum. Artık onlar da biliyor bazı şeyleri artık başladık yapacağız iyiye doğru gidiyoruz.\" \"ARTIK SAYGI DEĞİL REKABET VAR\" Arnavutluk maçında Emre ve Deniz\'i görmek istediğini vurgulayan Lucescu, takımlarında önemli kişiliği olan oyuncuların artık Milli Takımda da bunu göstermesini beklediğini söyledi. Milli Takımdaki gençler arasında güzel bir rekabet bulunduğuna dikkati çeken Lucescu, \"Bu Milli Takımın parçası olmanın önemini hepsi biliyor. Hepsi aynı seviyede eskiden tecrübeli olduğu zaman gençler büyüklerine saygı duyuyorlardı. Artık içlerinde saygı değil de rekabeti kızıştırıp, rekabetle formasını alıp bırakmayan ekip istiyorum. Tek gerçek var saha. Sahada olmak o formayı taşımak için iyi mücadele yapmaları lazım. Pozitif anlamda rekabeti diyorum. Kulüplerindeki gösterdiği performansla buraya geliyorlar\" diye konuştu. \"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ\'TA BAYAĞI BAŞARILI OLDUM\" Gazetecilerin eski milli coşkunun nasıl tekrar sağlanacağı yönündeki sorusu üzerine Lucescu, şunları söyledi: \"Bu konuda ruhsuz bir görüntü çizdik ama onlara verdiğimiz güveni onlar da yerine getirecek. Çünkü başka şekilde olmaz. Oynayarak, oynatarak onların milli takım için önemli bireyler olduğuna ikna ederek, anlatarak yapacağız. Hepimizin bu ekip ruhunun tekrar ortaya çıkarılması için gayret etmesi gerekiyor. Bu konuda Galatasaray ve Beşiktaş\'ta bayağı başarılı oldum. Galatasaray\'da 8 oyuncum Milli Takımda oynuyordu. Bu tip bir ruh istiyorum. Bunu tekrardan inşa etmek lazım. Buna uymayan olursa yeni oyuncular gelecektir. Onların hem bilgi hem de becerilerini Uluslararası alana çekeceğiz. Ondan sonra yeniden güven aşılayarak, bir yere getireceğiz.\" \"MİLLİ TAKIM OYUNCUSU OLDUĞU İÇİN ŞANS VERİLMESİ KONUSU ÖNEMLİ\" Lucescu, gazetecilerin Milli Takımda yeni oluşum için ne kadar süre gerektiği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüplerden beklediği destek hakkında soruya şöyle cevap verdi: \"Çok az zaman var antrenman yapamıyoruz. Eskiden ekibi uzun süre alıyorduk. Şimdi kendi kulüplerinde gösterdiği randımana göre alıyorum. Bu iş oyuncudan başlar, oyuncu kendisi başlayacak. Kendi kulübünde bir yere gelmek için çabalayacak. Antrenörlerin de biraz daha oynatması gerekir. Antrenörlerin yapması gerekeni söyleyemem ama özel bir ilgi demesem bile milli takım oyuncusu olduğu için şans verilmesi konusu önemli. Başka şeyler deneyeceğiz oyuncularımızın çalışmalarıyla ilgili. Oyuncularıma vermeye çalıştığım konular kendi kulüplerinde de yararlı olacaktır.\" \"YURT DIŞINA GİTMESİ, İYİ TAKIMDA OLMASA BİLE OYNAMASI LAZIM\" Arnavutluk Milli Takımı\'nın oyuncularının büyük bölümünün İtalya ve farklı ülkelerin takımlarında oynadığından bahseden Lucescu, Türk futbolcuların da belli bir olgunluğa eriştikten sonra yurt dışında oynamalarının önemine dikkati çekti. Lucescu, \"Türk oyuncuların yurt dışına çıkması lazım. Bakıyorsunuz Arnavutluk\'ta 9 oyuncu İtalya\'da önemli ekiplerde oynuyor. Bizim de futbolcuların 25 yaşın üstünde belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra yurt dışına gitmesi, iyi takımda olmasa bile oynaması lazım. Oynayan oyunculardan oluşan grubu oluşturmak kolay olur\" diye konuştu. \"SABRİ\'Yİ DENEDİM, OLMADI\" Gazetecilerin, Romanya maçında Ozan Tufan\'ı defansın sağında oynatmasının hatırlatılması üzerine Lucescu, soru soran gazeteciye tepki gösterdi. Barış ve Kaan\'ın sakatlığından dolayı forma giyemediğini anlatan Lucescu, şunları söyledi: \"Sakat mümkünü yok. Mümkün değildi. Siz bana söyleyin orda oynaması gerekeni. Ozan daha önce oynadığı için orada oynattım. Gençlerbirliği\'nin sağ ve sol bekini seyrettim. Uğur ve Ahmet\'i son oynadıkları maçta gördüm. Büyük kulüplerde oynayanlar sakat. Sabri\'yi denedim. Olur mu acaba diye. O da olmadı. Belirli süreçten sonra antrenmanlarda falan gördüm ama uzun bir süreçte milli takıma gelmedi. Çözüm üretmeden soru soruyorsunuz. Buna kızıyorum. Erol\'u getirdik görmek için Genç Milli Takımda oynadı görmek istiyorum. Hollanda\'da veya Türkiye\'de Milli Takım seviyesine çıkan oyuncu dikkat çekmeye çalışıyor. Bu oyuncular daha iyi takımda oynayabilir.\" \"UMUT BAĞLADIĞIM GENÇ BİR EKİP VAR\" Almanya\'da bir ay kaldığını ve çok sayıda genç futbolcuyu izlediğini anlatan Lucescu, \"Genç, yetenekli oyuncuların çoğunluğunun Almanya 1\'inci tercihi. 2\'nci tercih Türkiye. Tarkan, Avusturya\'da oynuyor. Avusturya Milli Takımı\'ndan teklif bekliyor. \'Olmazsa gelirim\' diyor. Ama benim elimde büyük umutlar vaat eden, umut bağladığım genç bir ekip var. Onları eğiteceğim yardım edeceğim ve iyi bir ekip olacak. Ona inanıyorum\" dedi. Bir oyuncunun ismiyle neden milli takıma çağrılmadığı sorgulamasının öneminin olmadığına değinen Lucescu, çözümü olan yargılama yapılmasını istedi. Geleceğe iyi bir ekip yapacağına inandığını kaydeden Lucescu, futbolla ilgili çalışan herkesin burada sorumluluğu olduğunu söyledi. \"KAMPTAN KAMPA GELEN SONRA EVİNE GİDEN BİRİ DEĞİLİM\" Süper Lig\'deki bir çok teknik direktörle görüştüğünü, Genç Milli Takımları takip ettiğini aktaran Lucescu, gelecek dönemde U21 Milli Takımı\'ndan kampa çağıracağı oyuncular bulunduğunu söyledi. U21 Milli Takımı\'nda A Milli Takımı ile rekabet edebilecek futbolcular bulunduğundan bahseden Lucescu, \"Bir şeyler yapıyorum. Türk futbolunun geleceğiyle ilgili çalışıyorum ve boş durmuyorum. Ben sadece maçtan maça, kamptan kampa gelen sonra evine giden biri değilim. Ben yarın için iyi bir maç çıkaracağımızı umut ediyorum\" dedi. OKAY YOKUŞLU: TAKIM İÇERİSİNDEKİ UYUM GAYET İYİ Milli futbolcu Okay Yokuşlu, milli takımda çok iyi bir jenerasyon olduklarını, genç milli takımlarda da oynadığı arkadaşların yer aldığını söyledi. Nitelikli yetenekli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını dile getiren Okay Yokuşlu, \"Yenileme döneminde sabır ve zamana ihtiyaç var. Çünkü birbirimizle oynama alışkanlığımız, hocamızın kafasındaki oyun felsefesini sahaya yansıtma, kazanmayla oluşan özgüven hemen olmuyor. Takım içerisindeki uyumumuz gayet iyi. Hocamızın kafasındakini sahaya yansıttığımızda kazanma özgüvenini yakaladığımıza başarılı olacağımıza inanıyorum\" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Okay Yokuşlu\'nun açıklamaları -Mircea Lucescu\'nun açıklamaları Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)