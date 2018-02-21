(Görüntülü Haber)Leylek yuvaları elektrik direklerine monte edildi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi\'nin ortaklaşa çalışmasıyla üniversite kampus alanındaki aydınlatma direklerine, göçten dönen leylekler için yapılan yuvalar monte edildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi\'nin koordinasyonuyla Türkiye\'de ilk defa üniversite yerleşkesine leylekler için yuvalar yapıldı. Iğdır\'ın sembolü olan leyleklerin yaşam alanlarının korunması ve daha rahat bir ortamda barınabilmesi için yapılan bu yuvalar sayesinde, yavrularıyla göç eden leylekler kente döndüğünde yuva arayışına girmeyecek.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, yerleştirilen leylek yuvaları sayesinde üniversite öğrencilerinin yaban hayatına karşı ilgilerinin artacağını söyledi. Türkoğlu, \"Bu proje, her ne kadar leylekleri düşünülerek yapılmış olsa da diğer yaban hayatı için de yuva özelliği taşımaktadır. Üniversitemizin Ağrı Dağı eteklerinde olması ve burada kuş çeşitliliğinin fazla olması yuvaların önemini artırmaktadır. Proje Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü\'nce tasarlanarak Iğdır Üniversitesi Rektörü ile paylaşılmış ve projeyi hayata geçirme fikri doğmuştur. Iğdır Üniversitesi bünyesinde demir ve sacdan oluşan yuvalar çanak şeklinde yapılarak, leyleklerin yuva yaptıkları zaman rüzgârdan etkilenmemesi için demir kıvrık demirlerle güçlendirilmiştir. Geçen yıl yapılan gözlemlerde her leylek yuvasında 3 ila 5 adet yavru gözlemlenmiştir. Önümüzdeki bahar ayında tekrar aynı koloninin ilimize dönmesiyle o yavrular yuva arayışı içine gireceklerdir. Bir çift leylek, soylarını sürdürmek için buralara yerleşecektir. Diğer leylekler ise uygun alanlarda yuva yapma yoluna giderek üniversite içerisindeki çatılarda veya elektrik direklerini mesken tutacaktır\" diye konuştu.

