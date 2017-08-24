(Görüntülü Haber)Kurbanlık pazarında besicinin ulaşım isyanı

Haber-Kamera Alparslan ÇINARANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın en büyük büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık pazarındaki besiciler, pazar yeri kent merkezine 30 kilometre uzakta olduğu için vatandaşların gelemediğinden dert yandı. Kurban Bayramı\'na sayılı gün kala Antalya\'daki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık pazarlarında besiciler, alıcıların yolunu gözlüyor. Kepez İlçesi\'nde yaklaşık 100 çadırın kurulduğu kurbanlık pazarında özellikle doğu illerinden gelen besiciler kurbanlıklarını satmaya çalışıyor. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta kurulan ve çadır başına 4 bin 500 TL yer kirası, 2 bin 500 TL de çadır parası alınan pazarda besicilerin en büyük sıkıntısı ulaşım. Vatandaşların kurbanlık pazarının yerini dahi bilmediğinden dert yanan besiciler, yerini bilen çoğu vatandaşın da uzak olması nedeniyle gelemediğini söyledi. KURBANLIKLAR ELDE KALDI Çadırların çoğunluğunda kurbanlıkların 3\'te 2\'si elde kaldı. Besiciler, zarar ettiklerini, evlerine dönecek yüzlerinin de maddi güçlerinin de kalmadığını söyledi. Kars\'tan 32 büyükbaş kurbanlık getiren Mikail Yurdalan, belediyenin hizmetinden memnun olmadığını belirterek, 1500 kilometre yol geldim. Yer, çadır, kamyon parası verdim. Hayvanların yedikleriyle birlikte bana 20 bin TL\'ye mal oldu. Toplam 200 bin TL masrafım oldu. Ancak belediye bizi dağın başına getirmiş bırakmış. Çoğu çadır daha siftah bile yapamadı. Belediyenin buraya acil olarak servis ya da ulaşım sağlaması olacaktır. 32 kurbanlık getirdim. Kurban Bayramı\'na 1 hafta kaldı sadece 7 kurbanlık satabildim. Bu hayvanları tekrar geri götüremem dedi. \'ACİL ULAŞIM SAĞLANMALI\' İki küçük kardeşiyle Van\'dan gelen Sinan Belen de satış olmadığından ve ulaşım sorunundan dert yandı. 30 büyükbaş kurbanlık getirdiğini belirten Belen, 20 bin TL masrafım oldu. Burada toplu ulaşım yok. İnsanlar satış yapamadı. Çadırlara müşteri giremiyor. Tek isteğimiz belediye buraya acil bir ulaşım sağlamalı dedi. Kars\'tan gelen bir başka besici Fuat Polat, satışlardan memnun olmadığını söyledi. Ulaşımın sorun olduğunu belirten Polat, Bizi uzak bir yere atmışlar. Vatandaş buraları bulamıyor. Satış olmuyor, çok sıkıntıdayız. Belediyeden buraya servis vermesini talep ediyoruz dedi. Van\'dan gelen Aydın Çiftçi ise Bu sene hiç memnun değiliz. Müşteri gelip gitmiyor, burası kent merkezine çok uzak. Kurbanlıkların başında bekliyoruz. 32 kurbanlık getirmiştim 4\'ünü satabildim. İnşallah bayrama kadar satabiliriz. Yetkililerden buraları daha iyi yapmasını ve ulaşım sağlamasını bekliyoruz diye konuştu. Pazar yerindeki imkanlardan memnun olduğunu, ancak uzaklığından rahatsız olduğunu belirten Dilaver Çevik de satış yapamadığını söyledi. Vatandaşın gelemediğini, bu nedenle bekledikleri satışı yapamadıklarını söyleyen Çevik, 30 büyükbaş getirdim, 20\'si elimde kaldı. Ulaşım olsa, vatandaş gelse bu kadar olmazdı dedi. Büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 4 bin 500 ile 7 bin TL arasında alıcı bulurken büyükbaş danalar ise 6 bin 500 ile 12 bin TL arasında satılıyor. Küçükbaşlarda ise fiyat aralığı 1200 TL ile 2 bin TL arasında.