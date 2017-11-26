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(Görüntülü Haber)KÖPRÜYE ÇIKAN ADAM İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

(Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)KAYSERİ'de, psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Mutlu K

26 Kasım 2017 14:31

(Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)KAYSERİ\'de, psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Mutlu K. köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Merkez Kocasinan İlçesi Kocasinan Bulvarı\'nda yaşanan olayda, psikolojik bunalımda olduğu iddia edilen Mutlu K., köprüye çıktı. İntihar etmek isteyen Mutlu K\'yı gören vatandaşlar durumu 112, 155 ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri atlama çadırı açtı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından Mutlu K. ikna edilerek, Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

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