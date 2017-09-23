(Görüntülü Haber)Köpeğin saldırı anı kamerada

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)Konya\'da bir inşaatta bulunan kurt köpeğinin yemekten dönen şoföre saldırı anı kameralara yansıdı. Olay, 16 Eylül günü saat 14.00 sıralarında bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaat firmasında şoför olarak çalışan bir kişi yemekten döndüğü sırada inşaatın önünde zincirle bağlı bulunan kurt köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından son onda kaçarak kurtulan şoför koşarken yuvarlandı. Bu anlar ise inşaatın kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.