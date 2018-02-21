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(Görüntülü Haber)Konya'da 'Bylock' operasyonu: 7 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı öne sürülen 7 kişi, gözaltına alındı

21 Şubat 2018 13:38

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı öne sürülen 7 kişi, gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı öne sürülen10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürerken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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