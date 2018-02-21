(Görüntülü Haber)Komşusunun evine girmek isteyen hırsızı öldürdü

Özan TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Hamza Cengiz (58), hırsızlık amacıyla komşusunun evine girmeye çalıştığını iddia ettiği Sinan Bayraktar\'ı (34) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay, dün gece yarısı Marmara Ereğlisi\'nin Yeniçiftlik Mahallesi Zambak Sokak\'ta meydana geldi. Komşusunun evininin camının kırıldığını duyan Hamza Cengiz, eve girmeye çalışan 2 kişiyi fark etti. Hamza Cengiz, evindeki av tüfeğini alıp, komşusu Hasan Karadoğan ile birlikte hırsızlara müdahale etti. Cengiz ve Karadoğan\'ın uyardığı hırsızlardan biri kaçtı. Dİğer şüpheli Sinan Bayraktar ise yanlarına geldiği Hamza Cengiz ve Hasan Karadoğan ile tartışıp, elindeki kesici aletle saldırdı. Bu sırada Bayraktar ile Cengiz arasında boğuşma yaşandı. İddiaya göre boğuşma sırasında Cengiz\'in elindeki av tüfeği ateş aldı, Bayraktar, göğsünden vurularak öldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri Cengiz ile Karadoğan\'ı gözaltına aldı, hırsızlıktan sabıkası bulunan Sinan Bayraktar\'ın cesedini morga kaldırıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cengiz tutuklanırken, Karadoğan ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Jandarma, Bayraktar\'ın yanında bulunan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.