(Görüntülü Haber)Kocaeli'de DHKP-C operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'nin propagandasını yaptıkları, üniversite içerisinde örgüte eleman topladıkları, üniversite içerisinde örgüt toplantılarını organize ettikleri iddiasıyla biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından M.D, B.D. ve S.Ç.Ş. Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.