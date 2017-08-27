(Görüntülü Haber)KILIÇDAROĞLU 'HAFIZA SOKAĞI' AÇTI

Çanakkale\'de tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Kocadere kamp alanında dün başlayan Adalet Kurultayı bugün de çalıştay, panel ve söyleşiler ile devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \'Seçimde Adalet\' konulu paneli izledikten sonra, Türkiye\'de yaşanan önemli olayların yazılı ve görsel olarak sergilendiği, yaşanmış adaletsizliklerin hatırlatıldığı, \'Hafıza Sokağı\'nın açılışını gerçekleştirdi. Geçmişte yaşanan büyük adaletsizliklerden örneklerin Hafıza Sokağı\'nda görüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, \"Hafızalarımız yenilenecektir. Umarız Türkiye\'de bu tür adaletsizlikler bir daha hiç olmaz. Hep birlikte açalım, hep birlikte gezelim, hep birlikte üzülelim ve hep birlikte geleceğe umutla bakalım. Çünkü bu tür adaletsizlikleri ülkede istemiyoruz\" dedi. Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, Hafıza Sokağı\'nı gezdi. ADALET KURULTAYI\'NDA ATLETİYLE ADALET ARADI Bu arada Türkiye\'nin dört bir yanından gelerek kurultay alanını dolduranlar adalet vurgusu yapıyor. Üzerinde beyaz bir atlet, başında ise adaleti temsil eden terazi ile Edirne\'den gelen 62 yaşındaki Saim Kaya, ilginç görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti. Elinde, \'Atletimle adalet arıyorum\' yazılı küçük bir döviz bulunan Saim Kaya, \"Öncelikle ben buradan 80 milyon vatandaşıma şunu söylemek istiyorum. Uyan ey halkım uyan diyorum. Genel Başkanımız bir adalet yürüyüşü yaptı. Maltepe\'de bir miting yaptık. Şimdi de burada yine \'hak, hukuk, adalet\' diyoruz. Ne için adalet, herkes için adalet diyoruz. Ben emekliyim. Emekliler için adalet diyorum. İşte buradayım. Atlet davasını tutturdular. Bunlarla uğraşılmasın. Biz hep adalet, hak, hukuk dedik. Oysa birileri bize adaletsizliği, adaletmiş gibi yutturmaya çalışıyor. Kusura bakmasınlar. Biz aklımızı peynir ekmekle yemedik\" dedi. Kurultaya katılan bir çok kişi Saim Kaya\'nın dikkat çeken görüntüsünü cep telefonları ile çekmek için birbiriyle yarıştı. FOTOĞRAFLI