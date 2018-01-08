(Görüntülü Haber)Kılıçdaroğlu, Akıncı'nın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16\'ncı dönem milletvekili Ahmet Yücel Akıncı\'nın TBMM\'deki cenaze törenine katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde 1977-1980 yılları arasında milletvekilliği yapan Ahmet Yücel Akıncı için Meclis\'te düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti Milletvekili Ahmet Gündoğdu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ile Özgür Özel, CHP Milletvekilleri, Akıncı\'nın ailesi ve yakınları katıldı. Töreninin ardından 78 yaşında hayata veda eden Ahmet Yücel Akıncı\'nın cenazesi Kocatepe Camiine götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cenazenin getirilişi -Cenazeye katılanlar -Detaylar Haber-Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)