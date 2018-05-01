(Görüntülü Haber)Kick boksçu çocuklar, aileleriyle antrenman yaptı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) Burdur\'da, kick boks eğitimi alan çocuklar, aileleriyle beraber antrenman yaptı. Kick boks eldiveni takan anne- babalar, kendilerine tekme ve yumruk atan çocuklarını çalıştırdı. Burdur Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü\'nde kick boks eğitimi alan çocuklar, bu kez aileleriyle birlikte antrenman yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü\'nce düzenlenen \'Koşabiliyorken koş\' projesi kapsamında, çocuklarının antrenman yaptığı salona gelen anne ve babalar, kick boks çalışmalarına katıldı. Çocuklar, kick boks eldivenlerini takan anne- babalarına tekme ve yumruk atarak, çalışırken eğlenceli anlar yaşandı. \'BAŞARISI ARTTI, ÖZGÜVENİ GELİŞTİ\' Annesine vuruş ve savunma tekniklerini öğreten sporculardan Burcu Vural (11), \"Annem, çok çabuk öğrenebilir\" dedi. Anne Duygu Tokcan ise, \"Çocuğum ana sınıfından bu yana kick boksa devam ediyor. Spor yapmasıyla derslerinde başarısı arttı, özgüveni gelişti. Ben de kızımdan bir şeyler öğreniyorum\" diye konuştu. \'GÜZEL ETKİNLİK OLDU\' Fettah Efe Yağcı (11) da 7 aydır kick boks yaptığını belirterek, \"Bugün antrenmana gelen anneme kick boks tekniklerini öğrettim\" dedi. Anne Seda Yağcı ise, \"Okul çıkışı çocukların canla başla çalıştıklarını görünce \'Acaba ben de denesem mi?\' dediğim zamanlar oldu. Güzel bir etkinlik oldu. Onların soluduğu havayı solumak, güzeldi\" diye konuştu. \'AYDA 1 KEZ ÇAĞIRACAĞIZ\' Kick boks antrenörü Deniz Sögü Koç, çocukların ailelesiyle ayda en az 1 kez antrenman yapmalarını sağlayacaklarını söyledi. Koç, \"Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü\'nün \'Koşabiliyorken koş\' projesi kapsamında öğrencilerimizin neler öğrendiğini ailelerine göstermek için antrenman yaptık. Bundan sonra da ayda en az 1 defa ailelerimizi antrenmanlarımıza çağıracağız\" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Burcu Vural görüntü - Fettah Efe Yağcı görüntü - Aileleriyle antrenman yapan sporcular - Burcu Vural ile röportaj ve detaylar - Anne Duygu Tokcan ile röportaj ve detaylar - Fettah Efe Yağcı ile röportaj ve detaylar - Seda Yağcı ile röportaj ve detaylar - Antrenör Deniz Sögü Koç ile röportaj FOTOĞRAFLI