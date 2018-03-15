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(Görüntülü Haber)Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Yasin DALKILIÇ- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Kayseri 1'nci Komando Tugayı'nda görevli Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın (25

15 Mart 2018 21:21

Yasin DALKILIÇ- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki teröristlere yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Kayseri 1\'nci Komando Tugayı\'nda görevli Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed Kır\'ın (25) acı haberi Kayseri\'nin Talas ilçesinde oturan annesine verildi. Piyade Teğmen Muhammed Kır\'ın şehit haberi, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Doruk Apartmanın\'da oturan annesi Hemra Cömert\'e askeri yetkililer tarafından bildirildi. Sağlık görevlileri evin önünde hazır bekletilirken, şehidin Afrin\'e göreve gitmesinin ardından eşinden ayrı olan Hemra Cömert\'in Kayseri\'ye gelerek, bekar olan oğlunun evinde kaldığı öğrenildi. Erzurum\'daki şehit babası Zeki Kır\'a da acı haber askeri yetkililer tarafından bildirildi. Ağustos ayında üsteğmen rütbesine yükseleceği bildirilen Şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır\'ın, Erzurum\'un Pasinler ilçesi doğumlu olduğu ve 3 kardeşinin bulunduğu belirtilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular şehidin annesine taziyelerini iletti. Şehit Muhammet Kır\'ın yarın doğum yeri Erzurum\'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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