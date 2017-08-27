T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Kayseri Çay ocaklarında telsiz ve bilgisayarlı sipariş dönemi-ÖZEL

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)Çay ocaklarında telsiz ve bilgisayarlı sipariş dönemi-ÖZEL Ülke genelinde farklı meslek gruplarında yaşanan teknoloji gelişimi Kayseri?de çay ocaklarında ilk kez başladı

27 Ağustos 2017 19:57

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)Çay ocaklarında telsiz ve bilgisayarlı sipariş dönemi-ÖZEL Ülke genelinde farklı meslek gruplarında yaşanan teknoloji gelişimi Kayseri?de çay ocaklarında ilk kez başladı. 57 yıllık çay ocağı siparişleri telsiz ve internet üzerinden alıyor. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Millet Caddesinde uzun yıllar çay ocağı işletmeciliği yapan firma, işletmelere dağıttığı telsiz ve kurduğu sosyal medya hesapları ile hizmet veriyor. Çay ocağı işletmecisi Kaplan Uzak (62) \"Gerçek mesleğim öğretmenlikti. Ancak, babamın vefatı ve şartlar gereği baba mesleği olan çaycılığı yapıyorum. Çalıştığımız işletmelerde çırakların yorulmaması, işletmeleri zaman kaybı yaşamaması için ve diyafon sistemi demode olduğu için telsiz ve internet sistemini kurdum. Bu sistemden esnaf ve biz memnunuz. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Esnafla telsizle haberleşmemiz daha rahat oluyor. Sipariş geldiğinde anında cevap veriyoruz. İnternet üzerinden de müşterilerimize şifremizi vererek içecek siparişlerini vermelerini sağladık. Esnaflarımıza teslim ettiğimiz telsizleri şarjlarını kendimiz yapmak suretiyle\" dedi. Müşterilerine sigarayı bırakmaları durumunda yıl boyunca bedava çay kampanyası gerçekleştirdiğini ifade eden esnafın Kaplan abisi, \"Sigara yasaklanmadan 5 yıl önce ben sigarayı yasakladım. Birçok gazeteye sigarayı bırakan bir yıl boyunca bedava çay ilan verdim. Yaptığım kampanya sayesinde birçok kişinin de sigara bırakması sağladım\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Kamera Yasin DALKILIÇ KAYSERİ DHAÇayKayseriMerkez MelikgaziMillet CaddesindeKaplan UzakAncakBuTeknolojininEsnaflaSiparişEsnaflarımızaMüşterilerineKaplanBirçokYaptığım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24