(Görüntülü Haber)Kayseri Çay ocaklarında telsiz ve bilgisayarlı sipariş dönemi-ÖZEL

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)Çay ocaklarında telsiz ve bilgisayarlı sipariş dönemi-ÖZEL Ülke genelinde farklı meslek gruplarında yaşanan teknoloji gelişimi Kayseri?de çay ocaklarında ilk kez başladı. 57 yıllık çay ocağı siparişleri telsiz ve internet üzerinden alıyor. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Millet Caddesinde uzun yıllar çay ocağı işletmeciliği yapan firma, işletmelere dağıttığı telsiz ve kurduğu sosyal medya hesapları ile hizmet veriyor. Çay ocağı işletmecisi Kaplan Uzak (62) \"Gerçek mesleğim öğretmenlikti. Ancak, babamın vefatı ve şartlar gereği baba mesleği olan çaycılığı yapıyorum. Çalıştığımız işletmelerde çırakların yorulmaması, işletmeleri zaman kaybı yaşamaması için ve diyafon sistemi demode olduğu için telsiz ve internet sistemini kurdum. Bu sistemden esnaf ve biz memnunuz. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Esnafla telsizle haberleşmemiz daha rahat oluyor. Sipariş geldiğinde anında cevap veriyoruz. İnternet üzerinden de müşterilerimize şifremizi vererek içecek siparişlerini vermelerini sağladık. Esnaflarımıza teslim ettiğimiz telsizleri şarjlarını kendimiz yapmak suretiyle\" dedi. Müşterilerine sigarayı bırakmaları durumunda yıl boyunca bedava çay kampanyası gerçekleştirdiğini ifade eden esnafın Kaplan abisi, \"Sigara yasaklanmadan 5 yıl önce ben sigarayı yasakladım. Birçok gazeteye sigarayı bırakan bir yıl boyunca bedava çay ilan verdim. Yaptığım kampanya sayesinde birçok kişinin de sigara bırakması sağladım\" diye konuştu.