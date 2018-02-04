(Görüntülü Haber)Kaya tırmanışı yapan liseli dağcılar, 100 metrelik zirveye çıktı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 3 lise öğrencisi, yarıyıl tatilinde aldıkları dağcılık eğitiminin ardından, ilk kaya tırmanışını 100 metrelik zirveye çıkarak gerçekleştirdi. Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde öğrenim gören Sedat Işık, Muhammet Ali Kaya ve Zerdeş Fırtına, yarıyıl tatilinde okullarının önünde kamp kurup, Dağcılık Eğitmeni Kahraman Ayten\'den 12 gün boyunca eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan liseli amatör dağcılar, beldeye bağlı Akpınar Köyü\'ne giderek burada ilk kaya tırmanışını gerçekleştirdi. Liseli 3 dağcı, 2 saat süren zorlu tırmanışın ardından, yaklaşık 100 metrelik zirveye ulaştı. Öğrencilerden Sedat Işık, yarıyıl tatilinde, dağcılık eğitimi almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"Biz, bu dağcılık kampında küçük dağcılar olarak, hocamızdan çok şey öğrendik. Öncelikle ahlak dersi verdi. Çevremize nasıl duyarlı olacağımızı, arkadaş çevremizde nasıl davranmamız gerektiğini öğretti bize. Sonra dağcılık eğitimine başladık. Bu kampta zorlu doğa şartlarında tek başımıza nasıl ayakta kalabileceğimiz öğrendik. Aç kalmayı, yemek yapmayı öğrendik\" dedi. Öğrencilere eğitim veren Kahraman Ayten ise, dağcılık faaliyetlerine meraklı 3 öğrenciyi eğitip, kaya tırmanışı ile buluşturdukları için çok mutlu olduğunu söyledi.