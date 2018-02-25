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(Görüntülü Haber)Kars'ta 'Zeytin Dalı Harekatı'na konvoylu destek

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ta, TOFAŞ marka araç kullananların oluşturduğu 'TOFAŞK' grubu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı’na destek için 50 araçlık konvoy oluşturdu

25 Şubat 2018 19:33

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS\'ta, TOFAŞ marka araç kullananların oluşturduğu \'TOFAŞK\' grubu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı’na destek için 50 araçlık konvoy oluşturdu. Araçlara Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğrafları asıldı. Kars’ta TOFAŞ marka araç kullanıcılarının yaklaşık 1 ay önce bir araya gelerek, oluşturduğu \'TOFAŞK\' grubuna kısa sürede çok fazla sürücü üye oldu. Grup üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı’na destek için valilikten ve emniyet müdürlüğünden izin alarak, kentte 50 araçlık konvoy oluşturdu. Evliya Camii\'nin yanında toplanan sürücüler, araçlarına Türk bayrakları ile şehitlerin fotoğraflarını astı. Sürücüler, araçlarını çalıştırıp, şehit turu attıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Atatürk Heykeli\'nin önünde İstiklal Marşı’nı okuyan Tofaşk üyeleri, sloganlar atarak, operasyonda görev yapan askerlere desteklerini duyurdu. \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'Vatan sana canım feda\' sloganları atan grup üyeleri, polis ekipleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup üyelerinden Yusuf Akdeniz, Afrin\'deki Mehmetçik\'in yanında olduklarını göstermek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Akdeniz, \"Vatanımız için gerekirse canımızı veririz. Bu vatan kolay kazanılmadı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz\" dedi.

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