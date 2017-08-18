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(Görüntülü Haber)KARDEŞİ KATİLİ YAKALANDI

KARDEŞİ KATİLİ YAKALANDI Cinayet şüphelisi Adem Tursun, polisin takibi sonucu yakalandı

18 Ağustos 2017 18:26

KARDEŞİ KATİLİ YAKALANDI Cinayet şüphelisi Adem Tursun, polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Adem Tursun, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Tursun\'un Cinayet bürosunda sorgusunun sürdüğü bildirildi. Kayseri\'de, iddiaya göre kadın yüzünden kavga eden kardeşlerden 50 yaşındaki Adem Tursun, kardeşi 46 yaşındaki Yakup Tursun\'u bu sabah Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi Yalıntepe Caddesi\'ndeki evde bugün saat 07.30 sıralarında av tüfeğiyle öldürmüştü GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------- -Cinayet zanlısı kardeşin Adli Tabipliğe getirilişi -Ölen adamın cenazesinin morga getirilişi -Ölen adamın yakınlarının feryatları -Detay görüntü Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

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