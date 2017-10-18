(Görüntülü Haber)  Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Popovic: "Amacımız kazanmak"

BÜLENT DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Osmanlıspor\'un çok tehlikeli bir takım olduğunu belirterek, \'\'Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Amacımız cumartesi günü kazanmak\'\' dedi.



Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Tony Popovic, Osmanlıspor maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek şöyle dedi:



\'\'Geçen hafta Kayserispor maçını kazanmamızı kimse beklemiyordu. Galip geleceğimiz bir maç olarak görülmüyordu. Fakat çok iyi performans gösterip zorluklara rağmen kazandık. Bu hafta da çok iyi bir şekilde hazırlanıp, çok daha iyi performans gösterip Osmanlıspor\'a karşı galip geleceğimizi düşünüyorum. 3 cezalı, 1 de sakat oyuncumuz var. Bu zorluklar içerisinde çözüm bulma odaklı çalışıyoruz. Bulabildiğimiz en iyi çözümü bulup en iyi bir şekilde sahaya çıkacağız. Biz geçen hafta ligin son sıralarındaydık. Osmanlıspor\'u da bu açıdan değerlendiriyoruz. Çok tehlikeli bir takım olduklarını biliyoruz. Çok tehlikeli oyuncuları var. Çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Amacımız cumartesi günü kazanmak.\'\'



