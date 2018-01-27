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(Görüntülü Haber)Kardan Adam Şenliği kazalarla başladı: 13 yaralı

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 11'incisi düzenlenen Kardan Adam Şenliği başladı

27 Ocak 2018 19:46

Muhammet KAÇAR/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası\'nda bu yıl 11\'incisi düzenlenen Kardan Adam Şenliği başladı. Şenliklerin ilk gününde otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kaymaya çalışırken 13 kişi yaralandı. Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen, Ayder Kardan Adam Şenliği kar yağışı altında tulum ve kemençe eşliğinde oynanan horonlarla başladı. Şenlikte, serbest kayak etkinlikleri gerçekleştirildi. Otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla kayak yapanların bazıları takla attı, bazıları düştü, kimileri ise duramayarak kalabalığın içine daldı. Kayak sırasında yaralanan 13 kişiye sağlık görevlileri müdahale etti. 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaların artması üzerine anonslarla vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Şenlikte kayan vatandaşlar, karda kaymanın keyifli olduğunu belirterek çok eğlendiklerini ifade etti. Etkinlik kapsamında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından tüfekli atış sporu olan Biatlon Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Türkiye\'nin Afrin operasyonu nedeniyle konserlerin iptal edildiği şenlik, yarın düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

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