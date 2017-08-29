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(Görüntülü Haber)Karabük'te uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, dün gece arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra uyuşturucu hap da kullandığı iddia edilen 27 yaşındaki Samet Kurt, öldü

29 Ağustos 2017 18:13

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, dün gece arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra uyuşturucu hap da kullandığı iddia edilen 27 yaşındaki Samet Kurt, öldü. Olay, Kurtuluş Mahallesi Sultan Sokak\'ta meydana geldi. Samet Kurt, dün gece iddiaya göre 3 arkadaşıyla birlikte kırsal alanda alkol aldıktan sonra sabaha karşı da uyuşturucu hap kullandı. Sabahın ilk ışıklarında ise gençler, Kurt\'un evine gitti. Kurt, bir süre sonra oturduğu yerde hareketsiz durunca arkadaşları uyuduğunu sandı. Kurt’u uyandırmaya çalışan arkadaşları, başarılı olamayınca 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kurt’un öldüğünü belirledi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Kurt’un cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, Samet Kurt’un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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