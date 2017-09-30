(Görüntülü Haber)Karabük 16 saat süren kalp ameliyatından sonra ölüme soruşturma

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)16 saat süren kalp ameliyatından sonra ölüme soruşturma KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde erkek berberi 35 yaşındaki Yusuf Avcı, 16 saat süren kalp ameliyatı ardından hayatını kaybetti. 4 yaşındaki kızı Eda Nur, 7 yıl önce evin önünde oynarken başına isabet eden kurşunla ölen Yusuf Avcı, kızının ölümüne yol açan silahın sahibi bulunamadan yaşamını yitirdi. Ağabey Ahmet Avcı, kardeşinin ölümünde doktor ihmali olduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Evli Yusuf Avcı, yaklaşık 2 ay önce sık sık baygınlık geçirmesi nedeniyle Ankara\'da özel bir klinikte muayene oldu. Kalbinde delik saptanan Avcı\'nın ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Yusuf Avcı, Ankara\'da gittikleri hastanede yer olmadığı için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvurdu. Avcı, önceki gün saat 12.00 sıralarında kalp ameliyatına alındı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında 16 saat sonra ameliyattan çıkan Avcı, yoğun bakım ünitesinde dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. AĞABEYİ İHMAL İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU Ağabey Ahmet Avcı, kardeşinin ameliyatını gerçekleştiren doktor hakkında 3 Nisan Polis Merkezi\'ne giderek şikayette bulundu. Ahmet Avcı, karedşinin güle oynaya ameliyata girdiğini söyleyerek, \"Ameliyatı yapan doktor, kalbi çalıştıramadığını, kalbindeki damarlarının karmaşık olduğunu, İstanbul\'dan makine getirteceğini söyledi. Gece 02.30 sıralarında makine geldi. Kalbi ona bağlayıp dinlenmesini ve eski haline geleceğini söyledi. Sabah 06.00\'da yanımıza gelerek hastayı uyuttuğunu, kalbin dinleneceğini, burada beklemememizi, sabah 10.00 gibi hastaneye gelmemizi söyledi. Sabah 08.00\'de bizi arayarak kanamasının olduğu için kana ihtiyaç olduğunu söyleyince kan bulup hastaneye geldik. Yanına çağırarak kalbi çalıştıramadığını söyledi. Bu bizde bir şüphe uyandırdı. Neticede karakola giderek şikayetçi oldum. Suçlular cezasını bulsun. 2010 yılında kızı askeriyeden gelen bir kurşunla şehit oldu. O da sonuçlanmadı. Acı acı üzerine geldi. Bu da bizi çok derin etkiledi, çok üzdü\" dedi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen Yusuf Avcı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan, konunun savcılığa intikal ettiğini, adli sürecin başladığını kaydetti. 4 YAŞINDAKİ KIZI, BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ Yusuf Avcı\'nın 3 çocuğundan Eda Nur, 4 Kasım 2010 tarihinde Çiftlik Mahallesi Kurttepe mevkisindeki evlerinin önünde traktör römorkunda oynarken başına kurşun isabet etmesi sonucu 4 yaşında öldü. Kurşunun, köye bin 202 metre uzaklıktaki 125\'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı\'nda yapılan eğitim atışı sırasında askerlerin silahından çıktığı iddia edildi. Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Savcılığı, dönemin Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Adnan Şimşiroğlu ve 1\'inci Tabur Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Ulus hakkında, \'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak\' suçlamasıyla soruşturma başlattı. MG-3\'TEN ATILMIŞ Soruşturma kapsamında askeri alanda toplanan 230 silah, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı\'na gönderildi. İncelemede, küçük kızın ölümüne yol açan merminin gönderilen silahlardan çıkmadığı tespit edildi. Ancak kriminal raporunda, olayın meydana geldiği saatte alaydaki 2 nolu atış alanında MG-3 makineli tüfek ihtisas atışlarının yapıldığı, söz konusu mermi çekirdeğinin de MG-3 marka bir tüfekten atıldığının saptandığı belirtildi. Askeri savcılık, Eda Nur\'un ölümüne yol açan merminin atıldığı silahın bulunamaması nedeniyle soruşturmada takipsizlik kararı verdi. DOSYAYI YENİDEN AÇTIRDI Baba Yusuf Avcı, soruşturmayı yürüten ve takipsizlik kararı veren askeri hakimin ve o dönemde görevli albayın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden alındığını iddia ederek yeniden soruşturma açılması için geçen yıl Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne başvuruda bulundu. Bunun üzerine Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili tekrar inceleme başlattı. Kızının ölümüne yol açan silahın sahibinin bulunması için 7 yıl mücadele veren Yusuf Avcı, sorumluların cezalandırıldığını göremeden yaşamını yitirdi.