T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Kahramanmaraş'ta 20 şişe sahte içki ele geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, yeni yıl kutlamaları öncesi, polisin düzenlediği operasyonda 20 şişe sahte içki ele geçirildi

31 Aralık 2017 23:57

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, yeni yıl kutlamaları öncesi, polisin düzenlediği operasyonda 20 şişe sahte içki ele geçirildi. Yılbaşı nedeniyle denetimlerini artıran Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Evliya Mahallesi\'nde park halindeki otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramada, kaçak üretildiği belirlenen 20 sahte içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, araç sahibi M.D. hakkında, yasal işlem başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHAKAHRAMANMARAŞYılbaşıKahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEvliya MahallesiAraçta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24