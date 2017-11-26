(Görüntülü Haber)KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YARATTILAR

Haber - Kamera Bahattin ALBAYRAK NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nazilli Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü kahsamında, \'Şiddete Sıfır Tolerans\' etkinliği düzenlendi. Nazilli Belediye Meydanı\'nda, kadına karşı yapılan her türlü şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, kurulan stantta vatandaşlar bilgilendirilerek, kitapçıklar dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Nazilli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Abdülgani Kavak, şiddetin bir insan hakkı ihlali olması ile birlikte, bireyi, aileyi, ve toplumu derinden etkileyen bir hastalıklı ruh hali olduğunu belirterek, 25 Kasım Şiddette Kaşı Uluslararası Mücadele Günü\'nde, kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının önüne geçmek ve bu konuda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak öncelikli hedefimiz. Toplumun ruhunda derin yaralar açan, aile bütünlüğünü bozan, bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ülke genelinde \'Şiddette Sıfır Tolerans\' ilkesiyle bir etkinlik yapıyoruz. Aile ve bireylerine yönelik aileyi güçlendirmek ve aile içi sorunları önlemek amacıyla aile içi iletişim becerilerini kazandırma, sorun ve çatışma becerilerini geliştirme hususlarında, \'Aile ve Boşanma Danışmanlığı\' ile birlikte \'Aile İçi İletişim\', \'Aile Bütçesi\' ve \'Evlilik Öncesi\' konularında eğitim verilecek olup, eğitici eğitimleri devam etmektedir. Ayrıca yakın zamanda da \'Öfke Kontrolü\' eğitimlerine de başlıyoruz. Standımızda oluşturduğumuz \'Şiddete Sıfır Tolerans\' el maketine tüm duyarlı vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini yazmalarını istedik. Hedefimiz Türkiye\'de kadına \'Sıfır Şiddet\' sloganıyla çalışmalarımız devam etmektedir dedi. Etkinlik gün boyu devam etti.