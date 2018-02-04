(Görüntülü Haber)Jandarmanın arama köpeği Gurbet, Palandöken'in koruyucusu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, kış turizmin gözde kayak merkezlerinden olan Palandöken\'de, doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan jandarma arama kurtarma köpeği Gurbet, 24 saat görev yapıyor. Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile doldu taştı. 3 bin 176 rakımlı Palandöken\'in 2 bin 200 rakımındaki karakolda konuşlandırılan tam donanımlı Arama Kurtarma (JAK) timleri, dağda adeta kuş uçurtmuyor. İl Jandarma Komutanlığı\'na ait arama kurtarma konularında eğitimli köpek Gurbet de JAK timleriyle beraber gün boyu görev yapıyor. Doğal afetlerde canlı arama ve kayıp bulma konusunda eğitimli olan Gurbet, başta çocuklar olmak üzere, tüm tatilcilerin ilgi odağı oldu.