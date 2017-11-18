(Görüntülü Haber)Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

HABER- KAMERA Mithat ABAKANMANAVGAT,(DHA)ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir kısmı satışa hazır paketler halinde 290 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Side Mahallesi\'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı\'yla birlikte çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar, teknik ve fiziki takibin ardından A.I.\'nın çeşitli eğlence yerlerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri A.I.\'yı düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar satışa hazır paketlenmiş, ikametinde yapılan aramada ise çeşitli yerlere gizlenmiş toplam 290 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Selimiye Jandarma Karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheli A.I. cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Şüpheli, savcılıkta uyuşturucu satmadığını, uyuşturucu kullanıcısı olduğunu söyledi. Şüpheli A.I. savcılık sorgusunun ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimine gönderildi. Yapılan duruşmada A.I. tutuklandı.