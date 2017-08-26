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(Görüntülü Haber)İzmit'te tatilde otobüsler doldu

Haber-Kamera: Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler otogara akın etti

26 Ağustos 2017 14:18

Haber-Kamera: Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Kurban Bayramı\'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler otogara akın etti. İzmit Otogar Dernek Başkanı Halil Baylam, \"Otobüslerin doluluk oranları şu anda yüzde 90. Ama ilave araçlarımız var. Herkes otogara geldiği zaman yer bulabiliyor\" dedi. 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler biletlerini günler öncesinden alırken, otobüsler yolcularını alarak birbiri ardından otogardan ayrıldı. Otobüslerin doluluk oranının yüzde 90 olduğunu söyleyen İzmit Otogar Dernek Başkanı Halil Baylam, \"Şu an genelde Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır\'a yoğunluk var. Karadeniz\'e zaten yoğunluk hep var. Karadeniz\'e çay ve fındık toplamak için gidenler şu anda hemen hemen işlerini bitirmek ve dönmek üzereler. Karadeniz\'e baktığımız zaman bir hafta 10 gün için yer yok şu anda otobüslerde. Buradan ilave araçlarımız var. Adana, Gaziantep, Mersin ve Karadeniz\'e ilave araçlarımız var. Bilet alacak yolcularımızdan istediğimiz şu, telefondan değil de bizzat buraya gelerek bilet bakarlarsa muhakkak bilet bulacaklardır. Bilet var. Çünkü kimse biletsiz kalmıyor. Telefonlara arkadaşlarımız yoğunluktan dolayı zaten cevap veremiyor. Her tarafa yer var şu anda. İstanbul\'dan gelen transit araçlar da Kocaeli\'ye uğruyor. Buradan kalkan arabalarda yer hep var. Otobüslerin doluluk oranları şu anda yüzde 90. Ama ilave araçlarımız var. Herkes otogara geldiği zaman yer bulabiliyor\" diye konuştu. Otobüslerin uçaklar kadar zam yapmadığını, bunun da yolcuları otobüslere yönlendirdiğini ifade eden Baylam şöyle konuştu: \"Bayram için buradan şehir dışına gidenler olduğu gibi, şehir dışından da buraya gelen yolcular var. Karadeniz\'den gelen araçlarımız tamamen dolu. Güney ve Ege\'den gelen araçlarımız dolu. Artık yaz tatili dönüşleri de başladı. Hem gidişler hem de dönüşler başladı. Yüzde 90 doluluk var araçlarda\"

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