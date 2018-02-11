T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İzmir'e şehit ateşi düştü

    Kadir ÖZEN, Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'de yaşayan babası Uğur S

11 Şubat 2018 00:08

 

 

Kadir ÖZEN, Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın İzmir\'de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman\'a şehadet haberi verildi. Acılı ailenin evini Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret edip başsağlığı diledi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman\'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir\'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi\'nde oturan babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman ile annesi hemşire Habibe Karaman\'a verildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına geldi. Karaman\'ın evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan Karaman\'ın Ankara\'da yaşadığı belirtildi. İkisi erkek üç çocuk sahibi Uğur Salim Karaman ile Habibe Karaman çiftinin evine, Manisa\'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım da gelerek başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Başbakan Yıldırım\'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Partili milletvekilleri de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra evden ayrıldı.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman\'ın cenazesinin yarın İzmir\'de Bostanlı Beşikçioğlu Camisi\'nde kılanacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verileceği öğrenildi.


 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHA TÜRK Silahlı Kuvvetleri AfrinDalı HarekatıKurmay Pilot Yüzbaşı MehmetKaramanUğur Salim KaramanHabibe KaramanAcılıBaşbakan Binali YıldırımBornovaAtatürk MahallesiValisi Erol AyyıldızEge Ordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24