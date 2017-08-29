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(Görüntülü Haber)İzmir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı

29 Ağustos 2017 12:59

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)İZMİR\'de, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda, 3\'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterenlere yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. İstihbarat ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda 3\'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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