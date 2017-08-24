T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)İtalyan vatandaş Müslüman oldu

HABER-KAMERAAhmet DAĞLISANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde İtalyan Paolo Veneri, Müslüman oldu

24 Ağustos 2017 15:24

HABER-KAMERAAhmet DAĞLISANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde İtalyan Paolo Veneri, Müslüman oldu. Müslüman alan Paolo Veneri için İlçe Müftülüğü\'nde ihtida töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, Şahit Ahmet Nayır ve çevirmen Şükrü Özdinç katıldı. İlçe Müftüsü Davut Çalışkan tarafından düzenlenen ihtida töreninde Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ahmet Nayır şahitliğinde, Paolo Veneri kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Paolo Veneri\'ye Müslüman olduktan sonra Fatih ismi verildi. Müftü Davut Çalışkan tarafından, Paolo Veneri\'e ihtida belgesi, Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed\'in hayatını anlatan kitaplar ile seccade hediye edildi. Paolo Veneri bundan sonrada Fatih ismini kullanacağını bildirerek, Müslüman olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Hem Müslüman oldum hem de Sandıklılı oldum. Bundan dolayı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl ve Ahmet Nayan teşekkür ederim diye konuştu. Başkan Mustafa Çöl ise Değerli büyüğümüzü İslamiyeti seçtiği için tebrik ediyorum. Allah bu yoldan ayırmasın dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HABERKAMERAAhmet DAĞLISANDIKLIAfyonkarahisarDHAAFYONKARAHİSAR SandıklıPaolo Veneri MüslümanMüslümanPaolo VeneriMüftülüğüTörene Belediye Başkanı MustafaMüftüsü DavutAhmet NayırBelediye Başkanı MustafaFatihMüftü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24