(Görüntülü Haber)İtalyan vatandaş Müslüman oldu

HABER-KAMERAAhmet DAĞLISANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde İtalyan Paolo Veneri, Müslüman oldu. Müslüman alan Paolo Veneri için İlçe Müftülüğü\'nde ihtida töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, Şahit Ahmet Nayır ve çevirmen Şükrü Özdinç katıldı. İlçe Müftüsü Davut Çalışkan tarafından düzenlenen ihtida töreninde Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ahmet Nayır şahitliğinde, Paolo Veneri kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Paolo Veneri\'ye Müslüman olduktan sonra Fatih ismi verildi. Müftü Davut Çalışkan tarafından, Paolo Veneri\'e ihtida belgesi, Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed\'in hayatını anlatan kitaplar ile seccade hediye edildi. Paolo Veneri bundan sonrada Fatih ismini kullanacağını bildirerek, Müslüman olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Hem Müslüman oldum hem de Sandıklılı oldum. Bundan dolayı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl ve Ahmet Nayan teşekkür ederim diye konuştu. Başkan Mustafa Çöl ise Değerli büyüğümüzü İslamiyeti seçtiği için tebrik ediyorum. Allah bu yoldan ayırmasın dedi.