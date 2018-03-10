(Görüntülü Haber) İstanbul'da sis etkili oluyor

Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - İstanbul\'da gece yarısından sonra başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.



Sis, yüksek kesimlerde ve Boğaziçi\'nde etkisini gösterirken TEM otoyolu ve D-100 karayolunda da etkili oldu. D-100 karayolu ve TEM otoyolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı.



Öte yandan sabah saatlerinde Eminönü\'ne ve Galata Köprüsü\'ne balık tutmaya gelen vatandaşlar ise sisin keyfini çıkardı.

