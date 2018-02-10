(Görüntülü Haber)İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 31 gözaltı(ARŞİV)

Haber: İstanbul DHA İSTANBUL\'DA terör örgütü DEAŞ\'a yapılan operasyonda yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. 3 ilçede 6 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.