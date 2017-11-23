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(Görüntülü Haber)İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi

23 Kasım 2017 18:35

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. TEM ekipleri, gece saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle Bağcılar, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Ümraniye ve Pendik\'te bulunan 9 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler baskın yapılan ardreslerdeki 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4\'ünün çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu; 16 yabancı uyruklu kişinin ise çatışma bölgelerine gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Yabancı uyruklu 16 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatılırken, 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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