(Görüntülü Haber)Ironman 70.3 Turkey 2017 yarışları başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Ironman 70.3 Turkey 2017 yarışlarının startı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın da katıldığı törenle verildi. Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Ironman 70.3 Turkey 2017 yarışlarının startı verildi. Gloria Serenity Resorts Otel\'in iskelesindeki yarışın başlangıcına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Yarış öncesi konuşan Bakan Bak, 1300\'e yakın sporcunun katıldığı yarışların Antalya\'ya heyecan kattığını belirterek, 3 yıldır yapılan yarışmanın her yıl geliştiğini aktardı. Bakanlık olarak organizasyona destek verdiklerini kaydeden Bak, \"Okçuluk, golf, futbol, basketbol gibi pek çok organizasyonu Antalya\'da gerçekleştiriyoruz. Türkiye yaptığı uluslararası organizasyonlarla spor alanındaki gelişmesini devam ettiriyor\" dedi. 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşudan oluşan triatlon yarışında ilk start alan yarışcı, bir kromozomu eksik olan oğlu 14 yaşındaki Rio ile birlikte yarışan Nicholas Watson oldu. Oğlunu kanoya bindirdikten sonra yarışmaya başlayan Nicholas Watson\'un ardından diğer yarışmacılar için de start verildi. Katılımcılarının yüzde 35\'ini yabancıların oluşturduğu triatlonda 55 ülkeden 1375 sporcu mücadele ediyor. Yarışmacıların yaş aralığı 18- 76 arasında değişiyor. FOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- - Deniz kenarından görüntüler - Yarışma öncesi ısınma turları - Yarışçılardan detay - Bakan Aşkın Bak\'ın konuşması - Bakan Bak\'ın start vermesi - Yarışçıların denize girişi - Engelli çocuk ve babanın detayı - Engelli çocuk ve babanın denize girişi - Yarışçılardan denizden görüntü - Denizden ilk çıkan sporculardan detay - Bisiklete binen sporcular - Bisikletle çıkışlar HABER- KAMAREA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)