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(Görüntülü Haber)İran liderinin başdanışmanı: Genelkurmay'ın Türkiye ziyareti 'tarihi ve belirleyici'

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Eylül (DHA) - İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin Türkiye ziyaretinin 'tarihi ve belirleyici' bir ziyaret olduğunu söyledi

06 Eylül 2017 18:32

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Eylül (DHA) - İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney\'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri\'nin Türkiye ziyaretinin \'tarihi ve belirleyici\' bir ziyaret olduğunu söyledi. Basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Bakıri\'nin Türkiye temaslarını değerlendiren Velayeti, \" Bu ziyaret için Türkiye\'nin gösterdiği ilgi ve Ankara\'da yapılan görüşmelerin içeriği ve türü bakımından, ziyaret belirleyici bir ziyaret oldu\" dedi. Bakıri\'nin lider Ayetullah Hamaney\'den sonra ülkenin en üst düzey askeri yetkilisi olduğuna dikkat çeken Velayeti, bu düzeyde bir ziyaretin İran İslam Devrimi\'nden sonra ilk kez gerçekleştiğine vurguda bulundu. İran ve Türkiye\'nin iki kadim komşu olarak ikili ve bölgesel ilişkiler konusunda çoklu ortak yönlerinin bulunduğunu kaydeden Velayeti, ilişkilerin gelecekte daha da gelişmesini istedi. Referandum Irak\'ın bölünmesinin başlangıcı olur Velayeti, Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül\'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumu için\" Bu Irak\'ın bölünmesinin başlangıcı olur. İran olarak Irak\'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve referanduma karşıyız\" diye konuştu.

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