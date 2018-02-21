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(Görüntülü Haber)İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

21 Şubat 2018 20:47

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın talimatıyla Bursa genelinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlar hız kazandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü toplam 100 polis uygulamalara katıldı. Uygulama ve operasyonların başında Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Alaağaçlı ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali de yer aldı. Yenice ve Sinanbey mahallelerinde 4 ev didik aranırken, motorize ekipler de liçenin tüm sokaklarını dolaşarak şüphelendikleri kişilerin üzerlerini aradı. Yapılan uygulamalarda umuma açık işyerlerinde de aramalar yapıldı. 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonlar sırasında çelik kapısı koçbaşı ile kırılarak girilen bir evde gizli bölmeye kavanoz içinde konulmuş bir miktar esrar Rona isimli narkotik köpeği tarafından bulundu. Yapıln operasyon ve uygulamalarda yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen B.Ç. ile G.Ç. gözaltına alındı.

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