(Görüntülü Haber)ILICA'DA CEZAEVİ PROTESTOSU

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'ndeki 30 bin yataklı turizm bölgesi Ilıca Mahallesi\'nde üniversite alanı olarak ayrılan yere Adalet Bakanlığı tarafından cezaevi yapılmak istenmesi aralarında yerleşik yaşayan Alman ve İngilizlerin de bulunduğu mahalle halkı tarafından protesto edildi. Adalet Bakanlığı tarafından Manavgat\'ın Ilıca Mahallesi\'ne yapılması planlanan cezaevi için Ilıcalı Mahallesi\'nde protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, Şoförler Odası Başkanı Mahmut Şafak, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, kapanan Ilıca Belediyesi eski Başkanı Ak Partili Rafet Ünal, Ilıca\'da oturan yerleşik yabancılar ve vatandaş katıldı. Ilıca kapalı pazar yerinde toplanan ve taşıdıkları, \'Bir okul bin hapishane kapatır\', \'Cezaevi istemiyoruz\', \'Zindandan önce eğitim istiyoruz\' yazılı Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dövizler taşıyan grup cezaevi yapılması planlanan alana yürüdü. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ilıca\'ya cezaevi yapılmaması gerektiğini belirterek, konunun meclis toplantısında gündeme geldiğini, Adalet Bakanlığı\'nın Ilıca\'ya cezaevi yapılıp yapılmaması konusunda Manavgat Belediyesi\'ne görüş sorduğunu kaydetti. Başkan Sözen, \"Biz konuyu belediye meclisinde gündeme getirdik ve bu konuyu görüştük. Büyük bir çoğunlukla Ilıca\'ya cezaevi yapılmaması konusunda oy kullandı. Bunu da Adalet Bakanlığı\'na ilettik. Cezaevi konusunda Akseki\'nin bir talebi var. Cezaevinin Akseki\'ye yapılmasını istiyorlar. Bu değerlendirilsin\" dedi. Kapatılan Ilıca Belediyesi\'nin eski Başkanı Ak Partili Rafet Ünal, bir yıl önce Ilıca\'ya cezaevi yapılmasının gündeme geldiğini, daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından Ilıca\'da cezaevi için uygun yer olmadığı konusunda başta kaymakamlık olmak üzere gerekli mercilere bildirildiğini söyledi. Ilıca Mahallesi\'nin turistik bir bölge olduğunu ve 30 bin yatak bulunduğunu anlatan Rafet Ünal, cezaevi yapılacak olan alanın otellere kuş uçuşu 1-1.5 kilometre olduğunu kaydetti. Cezaevi yapılmak istenen arazinin kendi belediye başkanlığı döneminde eğitim alanı olarak ayrıldığı ve vatandaşa kendilerinin bu yönde taahhütte bulunduğunu aktaran Ünal, \"Bu bölgeye Büyükşehir Yasası çıkmadan önce üniversite ve kent meydanı yapılacaktı. Bunları yapsınlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerin bu konuyu gözden geçirmelerini istiyoruz. Ilıca\'da bulunan yerleşik yabancılar bizden daha rahatsız. Cezaevi yapılırsa evlerini satacaklarını duyuyoruz, bu olaydan çok üzüntü duyuyoruz\" diye konuştu. Ilıca Mahalle Muhtarı Selahattin Uçar da cezaevine karşı olmadıklarını ancak turizm bölgesi olan mahallelerine cezaevi yapılmasına karşı olduklarını ve vatandaşın bundan büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi. Yürüyüşe katılanlar cezaevi istemediklerine dair sloganlar attıktan sonra dağıldı.