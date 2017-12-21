(Görüntülü Haber)İbrahim Kutluay ile Demet Şener'e mahkeme tarih verdi

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) ESKİ Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener\'in boşanma davasında sona gelindi. Bugünkü duruşmada tarafların tanıkları dinlendi. Mahkeme 19 Ocak\'ta duruşmayı karara bağlayacağını belirterek erteledi. Demet Şener, \'Karar 19 Ocak\'ta çıkacak Anlaşma yok. Hayırlısı olsun\" dedi. Demet Şener geçtiğimiz yıl boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi\'nde taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın bugünkü duruşmasına Demet Şener avukatıyla birlikte katıldı. İbrahim Kutluay ise duruşmaya katılmadı. Gizli görülen ve bir saat süren celsede tarafların tanıkları dinlendi. Mahkeme davanın sözlü tahkikat aşamasının bittiğini belirterek duruşmayı karara bağlamak üzere 19 Ocak\'a erteledi. Avukatıyla birlikte adliyeden ayrılan Şener, \"Karar 19 Ocak\'ta çıkacak. Anlaşma yok. Hayırlısı olsun\" dedi.