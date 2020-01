(Görüntülü Haber)İBB BaşkanI Uysal, Silivri'de duruşmayı takip ediyor(ARŞİV)

\"Hukuk işlediği zaman, adalet yerini bulduğu zaman şehit yakınlarımız huzura erecektir. İnşallah herkes suçluların hak ettiği cezayı aldığını görür\" Haber-Kamera: Enver ALAS, Özden ATİK / İSTANBUL,DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Saraçhane\'deki merkez binasını işgaliyle ilgili İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülecek davanın ilk duruşmasını takip etmek üzere Silivri\'ye geldi. Mevlüt Uysal ile birlikte büyükşehir belediyesinin 150 avukatı ile çok sayıda büyükşehir belediyesi personeli de Silivri\'ye geldi. Başkan Uysal, duruşma öncesi basın açıklaması yaptı. Uysal, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eski adıyla Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden sonra İstanbul\'da en fazla şehidin Saraçhane\'deki Büyükşehir Belediyesi binasında olduğunu hatırlatarak, \"Vatandaşımız orada her şeye rağmen işgal için gelenlere karşı binamızı korumak istemiş, ancak işgalciler, vatan hainleri vatandaşlarımıza orada da acımamış. 14 şehit, 140\'a yakın gazimiz var\" diye konuştu. \"AVUKATLARIMIZ GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPTI\" Mevlüt Uysal, \"Biz göreve yeni gelmiş olmakla birlikte mesleğimiz avukatlıktır. Geçmişte de bu şekilde mazlum ve mağdur kişilerin avukatlığını yapmış bir kişi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bu davada suçluların hak ettiği cezayı bulması için ne gerekiyorsa yapmak görevimiz. Büyükşehir belediyemizin avukatları bu konuda gerekli işlemleri yaptı. Müştekiler adına yapılabilecek her yardımı da yapacağız\" dedi. \"HEDEFİMİZ, SUÇLULARIN GEREKTİĞİ CEZAYI ALMASIDIR\" \"Tek bir hedefimiz var; adil yargılama ve suçluların hak ettiği cezayı almasıdır\" diyen Başkan Uysal, \"Hukuk işlediği zaman, adalet yerini bulduğu zaman şehit yakınlarımız huzura erecektir. İnşallah herkes suçluların hak ettiği cezayı aldığını görür\" ifadelerini kullandı. \"ÇALIŞANLARIMIZIN HEPSİ HEDEFTİ\" Duruşmanın Büyükşehir Belediyesi\'nin 150 avukatıyla takip edeceğiyle ilgili bir soru üzerine Mevlüt Uysal, şunları söyledi: \"Büyükşehir Belediyesi hedef alındığına göre çalışanlarımızın hepsi orada hedefti. Yani avukatlarımızın müşteki olması, hainlerin en ağır cezayı alması adına her şeyi yapması en doğal olanıdır. Sadece orada çalışanları düşünmememiz gerekiyor. Belediyemizin karar mekanizması olan meclis üyelerimiz de buradadır. Çalışanlarıyla, meclis üyeleriyle hep birlikte buradayız. Biz gereğini yapacağız, heyet de bu hainlere gereken cezayı verecektir diye düşünüyoruz.\" Açıklamanın ardından Mevlüt Uysal, beraberindeki avukatlarla duruşma salonuna geçti. Öte çok sayıda belediye personeli de duruşma görülürken ellerindeki pankartlarla dışarıda beklemeyi tercih etti.