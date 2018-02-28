T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi, çatıya çıkıp 'atlarım' tehdidinde bulundu

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da iki katlı evin çatısına çıkan ve kaçamayacağını anlayan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerine 'Atlarım' tehdidinde bulundu

28 Şubat 2018 20:03

 

 

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da iki katlı evin çatısına çıkan ve kaçamayacağını anlayan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerine \'Atlarım\' tehdidinde bulundu. Şüpheli, polisin iknası sonucu indirildi.

İddiaya göre, Çorum Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde park halindeki otomobillerin kaplarını kırarak hırsızlık yapan Gökhan Ş., (23). ve Özgür Ö.,(40), polisi görünce kaçtı. Kovalamaca sonucu Özgür Ö., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Ş. ise İpekli Evler semtindeki evinde kıstırıldı. Asayiş ekipleri, evin etrafını kuşattı. Kaçamayacağını anlayan hırsızlık zanlısı çatıya çıktı. \"Yaklaşmayın yoksa atlarım\" tehdidinde  bulundu. Bir polis memuru çatıya çıkan hırsızlık şüphelisini ikna etmek için uğraş verdi. 

Bir  başka polis memuru ise Gökhan Ş.’ye seslenerek, “Özgür, sakın aşağıya atlama. Gel oğlum polisin şefkatli kollarına gel. Bak yanında polis arkadaşımız var. Hiç korkma” diyerek çatıdan inmesini istedi. Polislerden sigara isteyen hırsızlık şüphelisi, sigarasını içtikten sonra intihardan vazgeçerek teslim oldu.

Hırsızlık şüphelilerinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda güneş gözlüğü, tespih, şarj aletleri, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, gibi malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMehmet Akif Ersoy CaddesiGökhanEvlerAsayişKaçamayacağınıBirGelBakHiçPolislerdenHırsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24