(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi, çatıya çıkıp 'atlarım' tehdidinde bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da iki katlı evin çatısına çıkan ve kaçamayacağını anlayan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerine \'Atlarım\' tehdidinde bulundu. Şüpheli, polisin iknası sonucu indirildi.



İddiaya göre, Çorum Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde park halindeki otomobillerin kaplarını kırarak hırsızlık yapan Gökhan Ş., (23). ve Özgür Ö.,(40), polisi görünce kaçtı. Kovalamaca sonucu Özgür Ö., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Ş. ise İpekli Evler semtindeki evinde kıstırıldı. Asayiş ekipleri, evin etrafını kuşattı. Kaçamayacağını anlayan hırsızlık zanlısı çatıya çıktı. \"Yaklaşmayın yoksa atlarım\" tehdidinde bulundu. Bir polis memuru çatıya çıkan hırsızlık şüphelisini ikna etmek için uğraş verdi.



Bir başka polis memuru ise Gökhan Ş.’ye seslenerek, “Özgür, sakın aşağıya atlama. Gel oğlum polisin şefkatli kollarına gel. Bak yanında polis arkadaşımız var. Hiç korkma” diyerek çatıdan inmesini istedi. Polislerden sigara isteyen hırsızlık şüphelisi, sigarasını içtikten sonra intihardan vazgeçerek teslim oldu.



Hırsızlık şüphelilerinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda güneş gözlüğü, tespih, şarj aletleri, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, gibi malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



