T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Havaya ateş açan ve polisten kaçan 3 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de yolda karşılaştıkları sivil polis aracını, aralarında husumet bulunan kişilerin otomobili zannederek havaya ateş açan ve 1 kişiyi yaralayarak kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu polisler tarafından yakalandı

24 Ağustos 2017 18:35

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de yolda karşılaştıkları sivil polis aracını, aralarında husumet bulunan kişilerin otomobili zannederek havaya ateş açan ve 1 kişiyi yaralayarak kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu polisler tarafından yakalandı. Merkez Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi\'nde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden, çevreye ateş edildi. Bu arada, silahtan çıkan saçmalarla bir kişi yaralandı. Yaralı kişi, özel hastanede tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Polisin takip ettiği otomobildekiler ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu kişiler, ara sokakta otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak, polislerin kovalamacası sonucu Mevlüt A., Cuma P. ve Samet P. yakalandı. Zanlılardan Cuma P., kovalamacada düşerek ayağından yaralandı. Zanlılar, polis otosuyla Adli Tabipliğe getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi. Mevlüt A. ve Samet P. emniyete götürülürken, ayağından yaralanan Cuma P. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHAKAYSERİMerkez KocasinanMimarsinan MahallesiBuYaralıYaralınınPolisinAncakMevlütCumaSametZanlılardan CumaZanlılarAdli TabipliğeEğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24