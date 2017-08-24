(Görüntülü Haber)(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE ) SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ ÇAMLICA GİŞELERİNDE RAHATLAMA SAĞLADI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Çamlıca gişelerinde serbest geçiş sistemine başlandı. Dün akşam tamamlanan çalışmaların ardından yeni sistemin trafiğe olumlu katkı yaptığı görüldü. Artık kullanılmayan gişelerin ise önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın açıklamasının ardından Çamlıca gişeleri dün akşam saat 19.00 dan itibaren serbest geçiş sistemine geçti. Geçtiğimiz Temmuz ayı başında başlayan çalışmaların daha önceden 30 Ağustos\'ta bitirileceği belirtilmişti. Ancak Kurban Bayramı öncesi beklenen yoğun trafik nedeniyle çalışmalara hız verildiği bir hafta önce bitirildiği belirtildi. Çamlıca gişelerinin serbest geçiş sistemine geçtiği ilk sabah ise oldukça sakin geçti. Daha önce uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafik oldukça rahatlamış olduğu görüldü. Bölgede kalan eski gişelerin ise önümüzdeki günlerde yıkılarak tamamen kaldırılacağı öğrenildi. Görüntü Dökümü: --------------- EK GÖRÜNTÜ -Gişelerin havadan görüntüsü ////////////// GEÇİLEN GÖRÜNTÜ Gişeler -Serbest geçiş sistemi -Araçların geçişlerinin sağlanması -Yolun trafiğe açılması -Yeni sistemde ilk geçen araçlar -Sürücüler ile röportajlar -Polisin anonsu -Görevliler -Genel ve detay