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(Görüntülü Haber)HATAY'DA HIRSIZLIK ÇETESİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Haber-Kamera Ramazan ÇELİKHATAY, (DHA)HATAY'da son günlerde işyerlerinden çelik para kasalarını açıp soyan hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi suç üstü yakalandı

08 Şubat 2018 19:21

Haber-Kamera Ramazan ÇELİKHATAY, (DHA)HATAY\'da son günlerde işyerlerinden çelik para kasalarını açıp soyan hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi suç üstü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi ve Büyükdalyan Mahalleleri\'ndeki işyerlerine girip para kasalarını açarak içindeki paraları alan hırsızları yakalamak için harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin bere, kar maskesi ve eldiven kullanarak kendilerini kamufle ettikleri, iş yerlerinin kapılarını kırarak girdikleri, çelik para kasalarını zorlama şeklinde açarak değerli tüm malzemeleri çaldıkları, kamera kayıt cihazlarını söküp götürdükleri, güvenlik görevlilerinin fark etmesi durumunda ise onların el ve ayaklarını bağlayarak ve kafalarına çuval geçirerek etkisiz hale getirdikleri ortaya çıkarttı. Ekiplerin çalışmaları ile takibe alınan hırsızlar, daha önce 2 ayrı işyerinden 3 farklı çelik kasayı açarken, son iş yerinde ise 3 farklı kasayı aynı yöntemle açtıkları belirlendi. Zanlıların tekrar hırsızlık yapabileceği değerlendirilerek yakın bölgede tedbir alan ekipler, zanlılara yönelik yapılan operasyonda 3 ayrı işyerinden çelik kasa hırsızlığının faili 6 hırsızlık zanlısını 2 araç içerisinde çalıntı 200 bin TL değerindeki döviz ve Türk Lirası ile kıskıvrak yakalandı. Araçlarda yapılan aramada kasa açmada kullanılan 2 takım malzeme ve suça karışan 5 ayrı araca el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.

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