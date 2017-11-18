(Görüntülü Haber)Hariri ve eşi Elysee Sarayı'nda

Gülten Özbey / Paris, 18 Kasım (DHA) - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine, ailesiyle birlikte bu sabah Paris’e geldi ve Elysee sarayında Cumhurbaşkanı ve ailesi tarafından karşılandı. İki hafta önce Riyad\'da bir televizyon kanalından hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, eşi ve büyük oğlu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e geldiler. Elysee Sarayı\'nda Hariri ve ailesiyle öğle yemeği için bir araya gelen Macron, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yi Elysee Sarayı\'nın merdivenlerinde sarılarak karşıladı. İkilinin karşılaşması sonrasında Hariri’nin eşi Lara ve büyük oğlu Hüssam Harirri, Emmanuel Macron ve eşi Birigite Macron\'un yanına geldi. Macron Birleşmiş Milletler İlkim Konferansı için bulunduğu Bonn’da yaptığı açıklamada Hariri ve ailesini, bunun bir siyasi sığınma daveti olmadığının altını çizerek, Paris’e davet etmişti. Hariri’nin Paris ziyaretinin ne kadar süreceği hakkında bir açıklama yapılmadı. (Fotoğraflı) Görüntü dökümü: - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un Lübnan Başbakanı Saad Hariri\'yi Elysee sarayının kapısında karşılamasından görüntüler