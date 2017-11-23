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(Görüntülü Haber)Haliç Köprüsü'nü bile geri geri geçti

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da gece saatlerinde minibüs sürücüsü, bir otomobili halatla kilometrelerce geri geri çekti

23 Kasım 2017 16:41

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da gece saatlerinde minibüs sürücüsü, bir otomobili halatla kilometrelerce geri geri çekti. Geri geri araç çeken sürücü, Ispartakule\'den Kasımpaşa\'ya gittiğini söyleyerek gözden kayboldu. 

TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde gece yarısı geri geri giderek bir otomobili halatla çeken minibüsü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Minibüsün ön kısmına bağladığı halat ile bir otomobili kilometrelerce geri geri çeken sürücü trafikteki diğer araçlara aldırmadı.  Bu sırada tehlikeli anlar da yaşandı


 

ÇEKTİĞİ OTOMOBİL İLE D-100 KARAYOLU HALİÇ KÖPRÜSÜNÜ GERİ GERİ GEÇTİ

Minibüs sürücüsü, geri geri giderek çektiği otomobil ile TEM Bağlantı Yolundan D-100 Karayoluna girerek diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere, Ispartakule\'den Kasımpaşa\'ya gittiğini ve polislerin  gördüğünü söyledi. Ayrıca, aracı kullanan minibüs sürücüsünün yanında bir kişi,  halat ile çekilen otomobilin içinde ise 2 kişi yer aldı. Sürücü, D-100 Karayolu Haliç Köprüsünü de geçerek Halıcıoğlu ayrımından Sütlüce istikametine doğru geri geri ilerlemeye devam ederek gözden kayboldu. 

 

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