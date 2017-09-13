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(Görüntülü Haber)Halay sırasında düşüp öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Manavgat'ta tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuz başında düzenlenen eğlencede halay çekerken düşerek kafasını çarpıp ölen röntgen teknikeri 51 yaşındaki Hilmi Turan'ın cenazesi, bugün Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde gözyaşları arasında top

13 Eylül 2017 11:04

TOPRAĞA VERİLDİ Manavgat\'ta tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuz başında düzenlenen eğlencede halay çekerken düşerek kafasını çarpıp ölen röntgen teknikeri 51 yaşındaki Hilmi Turan\'ın cenazesi, bugün Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin öldüğü gecede yanında olan Günay Turan gözyaşlarını tutamazken babasının düşerek öldüğü kazanın görüntüsünü izleyince şoke olan kızı Eylül taziyeleri kabul etti. Gemlik Devlet Hastanesi\'nde Röntgen Teknikeri olarak çalışan Hilmi Turan yıllık iznini geçirmek için geçen hafta eşi Günay ve tek çocukları olan Eylül ile Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'ndeki 5 yıldızlı bir otele geldi. Cuma akşamı oteldeki havuz başında düzenlenen Türk gecesinde halay çeken Hilmi Turan bir ara dengesini kaybedip düştü. Kafasını havuz kenarındaki sert zemine çarparak kan içinde kalan Hilmi Turan\'a ilk müdahaleyi tatilciler ile otel doktoru yaptı. Daha sonra ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hilmi Turan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi. Talihsiz teknisyenin gecede halay çekmesi ve sonrasında yaşanan olay ise bir tatilci tarafından tesadüfen cep telefonu ile çekildi. O görüntüleri daha sonra izleyen Hilmi Turan\'ın kızı Eylül\'ü yasa boğdu. Antalya\'da otopsisi yapılan Hilmi Turan\'ın cenazesi bugün Bursa\'nın Gemlik İlçesi\'nde Asım Kocabıyık Cami\'nde ikindide kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Gemlik Belediye Belediye Başkanı Ak Partili Refik Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan ile meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Hilmi Turan\'ın eşi Günay Turan güçlükle sakinleştirilirken, kızı Eylül ise babasının tabutu başından ayrılmadı. Hasan BOZBEY- Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)

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